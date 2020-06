Alkmaarse horeca vroeg wakker voor terrasdag: "Boa en politie samen op pad"

ALKMAAR - De horeca in het centrum van Alkmaar bereidt zich voor op een drukke horecadag. De gemeente doet vooraf een checkrondje en er zijn gedurende de dag twee teams met een boa, politieagent en vergunningexpert op pad. "We gaan dit nooit meer meemaken!"

Dat zegt Ed Schouten van De Waag op het Waagplein tegen NH Nieuws. Hij is de eerste die vanmorgen bezig is met het zorgvuldig positioneren van zijn tafeltjes. "Zoveel mogelijk, want elke stoel brengt geld in het laatje."

Hij heeft vandaag zes mensen lopen om zijn 22 buitentafeltjes van hapjes en drankjes te voorzien, die waarschijnlijk tot 01:00 uur mogen blijven staan - volgens de terrasregels mogen ze 's weekends open tot 01:00 als het warmer is dan 25 graden. "Ik ben erg benieuwd hoe het hier gaat na zes uur bier drinken. Ik verwacht wel wat chaos en dat ik zelf politieagentje moet spelen."

Boa, politie, vergunning

Maar de echte handhavers zijn ook al op tijd in de stad aanwezig: rond 10.00 uur gaat de gemeente een checkrondje doen in de stad om te kijken of alles goed staat en vanaf 12.00 uur gaan er twee teams op pad met daarin een agent, boa en vergunningexpert. Dit laat een Alkmaarse boa weten aan NH Nieuws. "We zijn er om vragen op te pakken vanuit de horeca waar het niet goed gaat."

