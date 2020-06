Horeca-ondernemers staan al naast hun bed: “Voelen adrenaline weer stromen”

VELSEN-ZUID - Josje en Ruud van der Putten, uitbaters van pannenkoekenboerderij Onder de Platanen, tellen de uren al af. Niet gek, want na meer tien weken mogen ze - onder strikte voorwaarden - ‘eindelijk’ hun gasten weer ontvangen. “Je voelt de adrenaline weer door je lichaam stromen.”

NH / Dennis Mantz

Josje en Ruud, al meer dan 18 jaar de eigenaren van het restaurant op het terrein van Boerderij Zorgvrij, kunnen niet wachten om de schaar te zetten in het afzetlint rond hun terras. “We stapten ons bed uit met een gevoel van: hiep hoi, we mogen weer”, vertelt Josje lachend, die aangevuld wordt door haar man Ruud. “We gaan ervan genieten en hopen er vandaag echt een topdag van te maken.” Het is slepen, passen en meten geweest voor de horecaondernemers om het terras na tien weken weer te kunnen openen. Tekst gaat verder onder de foto.

NH / Dennis Mantz

Ruud vermoedt dat hun terras, midden in recreatiegebied Spaarnwoude, plek biedt aan zeventig tot negentig bezoekers. Maar spontaan neerploffen is door de coronaregels niet mogelijk. “Dat is ons triage-punt”, wijst Ruud naar een tafel met rollen keukenpapier en ontsmettingsmiddel. “We moeten vooraf vragen of mensen klachten hebben en met hoeveel ze zijn. Het lastige is vandaag wel dat ook voor ons nog lang niet alle regels duidelijk zijn. Mogen opa en oma bijvoorbeeld met hun kleinkinderen aan een tafel zitten? De een zegt ja, de ander zegt nee. En dan is het ook afwachten hoe handhaving daar mee om zal gaan. Ik hoop goed. En hopen ook op het gezonde verstand van de mensen die ons bezoeken.” Vandaag staat het echtpaar weer vol energie op hun terras. Maar bij de afkondiging van de intelligente lockdown vreesden ze nog voor de toekomst van hun onderneming. Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

Vanochtend zullen de medewerkers van Josje en Ruud zich rond de klok van half tien melden voor een briefing. "Of het beheersbeer blijft vandaag? Ik hoop het, maar het blijft natuurlijk afwachten. Als het moet halen we er een paar tafels tussenuit." De take away van hun restauarant gaat om 10 uur al open. "En dan is het aftellen om het hek weg te kunnen zetten, en alle mensen die we hebben gemist weer te kunnen ontvangen op ons terras."