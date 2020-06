Dieven gaan met er rubberboten vandoor: tienduizend euro beloning

AALSMEER - Een brute diefstal afgelopen weekend in een bedrijfsruimte van Rubberboot Holland in Aalsmeer. Dieven stalen in de nacht van zaterdag op zondag twee zogeheten zwarte Zodiac MilPro boten die op een stallingstrailer stonden. De eigenaar van de zaak heeft via Facebook een beloning van tienduizend euro uitgeloofd voor de gouden tip.