In visnet gewikkelde zeehond Droppie weer opgeknapt en terug naar zee

TEXEL - Zeehond Droppie zwemt weer in de zee. Eind april werd het dier ingewikkeld in een visnet door een wandelaar op het strand gevonden.

De dierverzorgers van Ecomare haalden de zeehond op. In de opvang sneed een dierenarts het net los. Vervolgens kreeg de zeehond antibiotica om de ontstekingen te verhelpen. Behalve een wond in zijn nek had het dier wondjes aan zijn kop, die vermoedelijk ook door het net zijn veroorzaakt. De redding kwam net op tijd en er waren nog geen vitale delen beschadigd.

Inmiddels is Droppie weer helemaal hersteld en weer naar zee gebracht. Hoe dat eruitzag, zie je in de tweet hieronder.