Arrestant ontsnapt uit politiebus en springt in water, maar kan niet zwemmen

ALKMAAR - Wat doe je als je gearresteerd bent maar absoluut geen zin hebt om te brommen? Dan ontsnap je uit de politiebus waar je op dat moment inzit. Het overkwam de politie van Alkmaar gistermiddag toen een arrestant via het dakluik in het politiebusje de weg naar vrijheid gevonden leek te hebben.

Erg lang kon hij niet genieten van zijn nieuwverworven status. Nadat de arrestant via het dak van het busje op een andere auto was gesprongen, dook hij het kanaal in, maar bleek niet te kunnen zwemmen.

Niet veel later viste de politie de man uit het water en kon hij zijn weg richting bureau vervolgen.

Volgens de agent zal er nog eens goed gekeken moeten worden naar de dakluiken van de arrestantenbussen.