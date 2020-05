Geen gedwongen ontslagen bij Tata Steel, FNV Metaal niet tevreden

Tata Steel benadrukt vandaag dat er geen veranderingen zijn in de afspraken rond de reorganisatie die al zijn gemaakt. Het bestaande werkgelegenheidspact wordt dus gerespecteerd. Daarin staat dat er geen gedwongen ontslagen vallen tot oktober 2021, bevestigt een woordvoerster.

Verder herhaalt het bedrijf dat het vanwege de coronacrisis pas na 1 juli bereid is om met de vakbonden in gesprek te gaan. Het ultimatum van FNV loopt op dinsdagmiddag af.

Verbijsterd

FNV-bestuurder Roel Berghuis reageert verbijsterd op de toezegging van Tata Steel. FNV heeft naast het werkgelegenheidsaspect nog tal van andere eisen. waar volgens Berghuis nu met geen woord over wordt gerept.

"Ik moet dit nieuws via de media vernemen. Ik vind het zeer kwalijk. De toezegging is dusdanig beperkt dat het geen toezegging meer is", verklaart Berghuis zijn verbijstering. "Ik heb helemaal niks van ze gehoord. Normaal ga je dan om de tafel maar dat is niet gebeurd."