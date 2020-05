320 kilometer afzien tijdens de Dirty Kanzelled

BERGEN - Een toertocht van 320 kilometer fietsen en dan ook nog eens deels over grindwegen. Het is niet voor iedereen weggelegd, maar veel fietsers waagden zich eraan tijdens de zogeheten Dirty Kanzelled. Ook de Noord-Hollandse renners Laurens ten Dam (de bedenker van het 'evenement'), Niki Terpstra en Ivar Slik stapten zaterdag op de fiets voor de lange rit.

Het idee ontstond doordat normaal gesproken dit weekend Dirty Kanza zou worden verreden in de Verenigde Staten. Door het coronavirus kwam er echter een streep door het evenement, waarbij er zo'n 2500 mensen een tocht van 320 kilometer op onverharde wegen fietsen. Ten Dam, die afgelopen jaar stopte als professioneel wielrenner, zou dit jaar meedoen aan de gravelkoers in Amerika. Omdat corona anders besliste, bedacht hij een tegenhanger in zijn eigen land. Het plan werd wereldwijd opgepikt en honderden fietsers deden uiteindelijk mee.