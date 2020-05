Extra terrasruimte voor horeca op de Volendamse Dijk: "Geweldige oplossing"

VOLENDAM - Het is allemaal passen en meten, maar Peter Bond is er klaar voor als maandag om 12.00 uur de terrasjes weer opengaan. De eigenaar van restaurant Lotje aan de Volendamse Dijk heeft nu tijdelijk meer ruimte dan normaal voor z'n tafels en stoelen. "De waardering is groot."

"Wij hebben natuurlijk ons terras voor de deur", vertelt Peter Bond voor z'n restaurant. "En daarnaast hebben we dankzij de gemeente een extra terras aan het water kunnen creëren." De afgelopen maanden was het erg rustig in Volendam. De toeristen bleven massaal weg en die zullen nu de maatregelen stap voor stap versoepelen, weer terugkomen. Een Volendamse voorbijganger is blij met de coulante houding van z'n gemeente. "Ik vind het als tijdelijke oplossing geweldig voor al die horecaondernemers op de Dijk. Ze hebben immers genoeg moeten inleveren."

Een andere wandelaar op de Dijk is ook blij, maar maakt zich ook een beetje zorgen. "Ik hoop dat de mensen hun verstand gebruiken en dat ze niet massaal naar Volendam komen. Anders kan het problemen opleveren voor de gezondheid van de mensen en ook voor de horeca. Voor hetzelfde geld worden er weer nieuwe maatregelen genomen."

De zorgen van deze man zijn wel terecht, want in de gemeente Edam-Volendam komen relatief nog veel coronabesmettingen voor. Het is dus zoeken naar de juiste balans. Toch maakt Peter Bond zich voorlopig nog geen zorgen. "Er wordt nu meer getest dan afgelopen maanden. Toen liepen er mensen rond die besmet waren, maar dat niet wisten. We moeten proberen om het binnen de perken te houden, maar ben er nog niet bang voor."