Ajax definitief niet akkoord met São Paulo-plannen rondom Antony

São Paulo hoopte de aanwinst van Ajax ook in de maand juli in de gelederen te kunnen houden, omdat de eredivisie pas op 1 september weer begint. De Amsterdammers hebben laten weten daar niet aan mee te werken.

Pássaro erkent dat het plan van São Paulo te ingewikkeld was. "In Nederland willen ze vanaf augustus of september weer gaan voetballen en draaien de clubs dus in juni en juli hun voorbereiding. Ajax wil in dat geval zo snel mogelijk aan de slag met Antony."