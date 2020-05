Afstand houden onmogelijk in trein naar Zandvoort door drukte, NS doet dringende oproep

NOORD-Holland - De Nederlandse Spoorwegen vragen reizigers nogmaals alleen gebruik te maken van de trein als dat echt noodzakelijk is. Volgens het vervoersbedrijf is het op dit moment te druk in de trein naar Zandvoort aan Zee.

Hierdoor is voldoende afstand houden onmogelijk, meldt de NS. Via mededelingen op de website en op sociale media worden reizigers gewaarschuwd voor de drukte.

"Gisteren was het eigenlijk net te doen", laat een woordvoerder van de NS weten. "Vandaag gaan mensen er meer op uit. Vanochtend leek het al dat het te druk werd. Onze capaciteit in treinen is op dit moment beperkt. Ga alleen op reis als het noodzakelijk is."

Met de waarschuwingen hoopt de NS te voorkomen dat treinen stilgelegd moeten worden. Hierdoor zouden mensen die noodzakelijke reizen moeten maken, gedupeerd worden.

Mondkapje nog niet verplicht

Vanaf morgen is een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer, omdat daar niet altijd anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Ook wordt dan de normale dienstregeling weer opgestart.

Vandaag zijn mondkapjes nog niet verplicht, maar is voldoende afstand houden daarom wel noodzakelijk. De NS rijdt sinds de coronacrisis met een 'speciale basisdienstregeling'.