Duo vangt bijzondere vogel in Kennemerduinen: "Helemaal te gek!"

BLOEMENDAAL - Lars en Marcel hebben flink doorgehaald vannacht. Niet omdat ze iets te vieren hadden, maar om vogels te vangen. Marcel was in Haarlem op zoek naar een waterral, maar was weinig succesvol en stuitte vooral op jongeren met te veel drank op. Lars daarentegen had wel een goede vangst. Hij ving meerdere vogels bij het vogelringstation Van Lennep in de Kennemerduinen. Onder de vangst zat zelfs een bijzonder exemplaar. "Kijk, daar doe je het allemaal voor."

Uit geluidsboxen die tussen de netten staan, klinken keiharde vogelkreten en gezang. "Daarmee lokken we de vogels die bij dit seizoen horen. Dat scheelt echt enorm in de hoeveelheid vogels die je vangt.

Op het vogelringstation Van Lennep in de Kennemerduinen, bij Parnassia, worden al decennia vogels gevangen voor onderzoek. Verspreid tussen de duinen en de struiken staan palen met daaraan dunne netten die zachtjes wapperen in de wind. "Als we aankomen gaan we eerst netten ophangen en leggen we alles klaar voor als we de vogels uit de netten hebben gehaald."

Deze nachtegaal wordt in een katoenen zakje gestopt die Lars bij de andere zakjes aan zijn riem vastmaakt. "Zo blijven ze rustig tot we ze straks op het station gaan ringen."

Heel voorzichtig priegelt Lars een vogeltje uit het net. "Dit is een nachtegaal. Die vliegt in het net en tuimelt zichzelf vast. Je moet ze voorzichtig losmaken, maar ook weer niet te voorzichtig want dan lukt het niet", vertelt hij enhousiast.

Als Lars even later een vogeltje uit het zakje haalt dat Marcel kort daarvoor uit het net heeft gevist, ontstaat er opwinding in de keet. "Het is een Noordse, het is een Noordse!" Nadat Lars eerst al een paar kwartels heeft gevangen en geringd, is het feest nu helemaal compleet. "Dit vang je echt zelden", weet Lars die het vogelringen met de paplepel kreeg ingegoten. "Het is me één keer eerder overkomen, dus dit is helemaal te gek."

Vandaag wil dat niet zo lukken. "We hebben weliswaar geluiden van snippen en oeverlopers opgezet, maar ze trappen er niet in. We zitten achterin het vogeltrekseizoen en blijkbaar is het op."

Verderop, op een gemaaid veldje met een vijver en wat drassige stukken, liggen netten aan frames plat op de grond. Een serie kabels leiden naar de vangsthut. "Hiermee kunnen we steltlopers vangen. Als je aan één van deze hendels trekt, klapt het net dicht en kunnen we de snip of oeverloper ophalen."

"Met alle gegevens die we hier verzamelen kunnen we de stand van vogels hier bijhouden, maar ook weten we wanneer ze op trek gaan, hoe ze vliegen en wat hun conditie is onderweg. Want wij zijn niet de enigen die ringen, dat gebeurt door heel Europa. We hebben eens gemerkt dat op één bepaalde locatie de wespendieven (een soort roofvogel, red.) van de kaart verdwenen. Ter plaatse bleek dat boeren die vogels massaal uit de lucht schoten omdat ze hun vee wilden beschermen. Na uitvoerige gesprekken konden ze er van worden overtuigd dat dat helemaal niet nodig is. Nu vliegen de wespendieven weer ongestoord heen en weer tussen hun zomer- en hun winterleefgebied."

Motortje

Van iedere vogel die gevangen wordt, gaat de soortnaam in de computer net als het nummer van de ring. De vleugeltop wordt opgemeten en het gewicht vastgesteld. Dan blaast Lars nog even, tegen de veerrichting in op de buik van de vogel. "Ja kan net onder de huid zien of ze nog een vetreserve hebben."

Op de paarse huid is inderdaad een geel bultje onder de huid waarneembaar. "Dat gele is het vet, hun energiereserve. Onderweg van Afrika -waar ze vaak overwinteren- tot hun broedgebied hier, moeten de dieren een paar keer stoppen om die reserve weer aan te vullen. Als dat niet lukt, vallen ze dood uit de lucht", vertellen de vogelliefhebbers.

"Het zijn in feite hele kleine motortjes die vele duizenden kilometers afleggen. Fascinerend", besluiten ze.