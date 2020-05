Plantenbieb in Hilversum is groot succes: "Leuk om deze verslaving te kunnen delen"

HILVERSUM - Tomaatjes, munt of een frambozen-stekje: er is volop keus. Nog maar anderhalve week geleden begon Cato Slotboom (22) een plantenbieb in haar voortuin en het loopt storm. "Er komen zelfs mensen uit Hoorn om hier een plantje te ruilen."

"De Plantenbieb is geschikt voor planten, zaden, moestuinplantjes en zelfs bloemen," vertelt Cato. Op de Geuzenweg 248 in Hilversum staat haar voortuin gevuld met potjes. "Het idee is dat je een plantje brengt en hem ruilt voor een ander. Maar een keertje alleen meenemen mag ook hoor," zegt ze.

De liefde voor planten zat er al vroeg in. "Ik had een eigen moestuin en ging als kind met de oogst en een prijslijst langs de deuren om groentes te verkopen," vertelt ze. Sinds een paar jaar gebruikt ze haar groene vingers ook voor binnen. "Van mijn vorige buurvrouw leerde ik veel over kamerplanten en dat is nu een beetje uit de hand gelopen. Alleen al in mijn woonkamer staan er zo'n 90, haha."

Tijdens de corona-crisis zette Cato het muurtje van haar voortuin vol met frambozen-stekjes. "Dat werd zo goed ontvangen, dat ik dacht: waarom begin ik niet een plantenbieb. Dat concept bestaat al in Amerika, maar hier is het nog niet zo bekend." Ze krijgt veel positieve reacties. "Vaak bellen mensen nog even aan om te vertellen wat ze geruild hebben."

In de reportage hieronder vertelt Cato hoe het loopt. Tekst loopt door na de video