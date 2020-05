Jongeren streamen 12 uur lang om geld in te zamelen voor horecagedeelte bij skatepark

Skatepark Haarlem moet niet alleen een plek worden waar jongeren kunnen skaten, er moet in de toekomst ook skateles worden gegeven. "Het Skatepark zit in de Waarderpolder", zegt Thomas Adamidis, "Als we hier straks lessen geven, kunnen de ouders van kinderen nergens zitten, daarom willen we graag een eigen horecaplek om hen een kopje koffie aan te kunnen bieden."

Thomas (20) die vanaf zijn vijftiende bezig is om het skatepark te realiseren vindt zo'n plek om nog even na te borrelen ook belangrijk voor de sfeer tussen de skaters. "Dat zien we bij andere skateparken ook, maar we moeten straks huur gaan betalen. Dat lukt zeker niet alleen met entreegeld."

Livestream

Om geld in te zamelen bedenken ze bij het skatepark Haarlem nu allerlei acties. Een van die acties is de livestream van vandaag. Cecile: "Het leek ons tof om een livestream van twaalf uur te organiseren. Tijdens de stream wordt er gekookt en die maaltijden kun je als kijker bestellen. De opbrengst hiervan gaat naar de horeca."



Ook zijn er allerlei grappige acts zoals een aerobics-les, schilderen met Bob Ross en het opeten van één kilo huzaren. Tijdens de livestream is er voor de kijker een doneerknop in beeld. Cecile hoopt dat ze zo'n duizend euro zullen ophalen.

Op dit moment is de livestream nog steeds bezig en staat de teller al op duizend euro. Het eindbedrag wordt om 00:00 uur bekendgemaakt.