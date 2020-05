Boek uitgebracht over Texelse Neeltje Klumper: "Uniek mens maakte uniek stukje Texel"

TEXEL - Neeltje Klumper was na de oorlog een opvallende verschijning op Texel. Ze liep altijd in mannenkleren, had een zware stem en leefde als een kluizenaar. Na dood van haar man Frits richtte ze zich op de dieren en de natuur om zich heen. Van haar kale huis, de Ruige Hoek, maakte ze een natuuroase. In het gelijknamige boek staan verhaaltjes die Neeltje schreef over de uilen, egels, meeuwen en een eend die ze zelf opvoedde.

Het is een boeiende biografie, waarin de oorlog een hoofdrol speelde. Pip Barnard is schrijver en samensteller van het boek: "Ze had schriften vol hanenpoten, maar het zijn verhaaltjes zo vol met haar liefde voor de dieren en de natuur", vertelt hij.

Toen de vader van Pip Barnard, die huisarts op Texel was, bij de Ruige Hoek langsging op ziekenbezoek, werd hij naar eigen zeggen verwelkomd door 'een grote vent van achter de deur'. De arts zei: "Ik kom voor mevrouw Klumper", waarop de basstem antwoordde, "Ik bén mevrouw Klumper."

Zoon Pip vertelt deze anekdote in het boek omdat het tekenend is voor Neel. Een vrouw die niet vrouwelijk was en altijd in mannenkleren liep. Een kluizenaar met een verhaal. Pip verzamelde ook de verhaaltjes die Neel in haar leven had opgeschreven.

Neel (meisjesnaam Eelman) was getrouwd met Frits Klumper, die bij de marine werkte. Ze woonden vanaf 1931 in de Ruige Hoek in de buurt van Den Hoorn.

Oorlog

De oorlog begon voor Texel niet in 1940, maar pas echt in april 1945, met de opstand van de Georgiërs. Frits zat in het verzet en zag op 6 april zijn kans schoon om af te rekenen met de Duitse bezetter. Maar het pakte anders uit. Frits werd als een van de eerste Texelaars opgepakt en direct geëxecuteerd. Neeltje hoorde pas later wat er met haar Frits gebeurd was.

De Ruige Hoek werd bezet door Duitse soldaten en Neel moest onderduiken in Den Hoorn. "De dood van haar Frits betekende een blijvend trauma voor Neeltje", vertelt Barnard. "Ze sprak met mij niet echt over Frits, maar je voelde dat het voor haar een blijvend groot gemis was."

Teruggetrokken bestaan

Na de oorlog leidde Neel steeds meer een teruggetrokken bestaan. Ze richtte zich op de dieren en de natuur om haar heen. En dat deed ze met liefde en een zeker fanatisme. Rond het kale huis plantte ze bomen en struiken aan zodat in de jaren daarna een soort oase ontstond in het vrij kale agrarische gebied. Ze observeert de vogels in het gebied en zorgt als een moeder over verschillende zielige dieren die komen aanwaaien. In haar verhaaltjes schrijft ze daarover.

De gewonde egel die ze Tinus noemt en verzorgt tot 'ie weer verder kan. De jonge eendjes die ze in haar shirt rond haar hals draagt en warmte geeft als een moeder. En het jonge bergeendje dat ze verkleumd van de kou op haar erf vindt, die ze verzorgt en groot brengt en Isidoor noemt. Isidoor moet uiteindelijk leren vliegen en Neel is de beroerdtse niet om Isidoor voor te doen hoe hij moet opstijgen.

"Hardlopend maakte ik vliegbewegingen met mijn armen. Isidoor zat geintresseerd te kijken maar deed niks. Ik hield een tijdje vol en na een poosje begon hij warempel mee te rennen en met zijn vleugels te slaan," schrijft Neel.