Brand in rietbundels Geestmerambacht: rook- en geuroverlast in omgeving

NOORD-SCHARWOUDE - Er woedt een brand in opgeslagen rietbundels bij recreatiegebied Geestmerambacht. De geur zou tot in Bergen te ruiken zijn. 'Sluit ramen en deuren', luidt het advies.

De brandweer waarschuwt hiervoor op Twitter. Zij zijn al enkele uren aan het blussen aan de Klaregroetweg. Er komt een boel rook vrij en dit zorgt ook voor geuroverlast.

De brand is op het terrein van Staatsbosbeer. "Daar ligt riet opgeslagen achter de hekken", aldus beheerder van Geestmerambacht Johan de Jong tegen NH Nieuws. Hij was er vanmorgen rond 5 uur even kijken.