Grote vechtpartij tussen twee groepen op strand bij Castricum

CASTRICUM AAN ZEE - Op het strand bij Castricum is aan het einde van de middag een vechtpartij tussen, volgens de politie, twee grote groepen uitgebroken. De politie heeft iemand aangehouden.

De aanleiding van de vechtpartij is nog onbekend. Er is een ambulance ter plaatse gekomen, maar niemand is naar het ziekenhuis vervoerd.

Nadat onder andere twee hondengeleiders en politiepaarden op het strand aankwamen is de rust wedergekeerd.