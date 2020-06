Opening horeca is groot feest, maar problemen met handhaving liggen op de loer

NOORD-HOLLAND - Aan de 'lockdown' van alle eet- en drinkgelegenheden komt vandaag een einde. Op 15 maart 18:00 moesten horecagelegenheden abrupt hun deuren sluiten. Vanmiddag komt de versoepeling van de regels waar de sector al weken reikhalzend naar uitkijkt. Men mag weer open, maar moet daarbij allerlei veiligheidsregels in acht nemen. Vanaf 12.00 uur gaan we het zien: gaan de gasten die vandaag de terrassen, cafés en restaurants weer gaan bezoeken zich aan de regels houden? En hoe reageren uitbaters en handhavers, mocht dit niet goed gaan?

Binnen onze provincie is de afgelopen weken hard gewerkt aan de openstelling van de horeca. Lees hier de verhalen van verschillende ondernemers en hun creatieve oplossingen.

Het is een spannende dag voor de horeca. Mits ze rekening houden met de anderhalvemeterregel mogen de deuren van de horeca voorzichtig open. De laatste tafels zijn gisteren uit elkaar geschoven en de richtlijnen met het personeel nogmaals doorgesproken. Regels Maximaal dertig gasten in de restaurants en cafés, verplicht reserveren, anderhalve meter afstand houden en een checkgesprek vooraf tussen de ondernemer en de bezoeker van de horeca om de eventuele risico's in te kunnen schatten. Dit zijn slechts een aantal voorwaarden waaraan de sector zich vanaf vandaag dient te houden. Maar hoe gaat er gehandhaafd worden? Vanuit de diverse veiligheidsregio's is hier de afgelopen dagen over nagedacht. Tekst loopt door onder video

NH Nieuws

"Te weinig aandacht voor handhaving" 'Er samen uitkomen' als uitgangspunt om alles goed te laten verlopen, zoals de Haarlemse burgemeester Jos Wienen zegt, kan ook op kritiek rekenen. Sectorbestuurder Edwin Vlek van FNV Horeca vindt dat er onvoldoende is nagedacht over de handhaving: "Mensen die zich niet aan de regels houden, zijn niet te voorkomen." "Het personeel moet weten hoe ermee om te gaan, maar ik heb het idee dat de handhaving een ondergeschoven kindje is", laat Vlek weten. Er zou volgens hem meer moeten worden nagedacht over de rol van de medewerkers. "Hoe ga je in gesprek met iemand die zich niet aan de regels houdt?"

Gezondheidscheck Ook uit Vlek zijn zorgen over de gezondheidscheck die voor het bezoek moet worden gedaan. "Daarin wordt onder andere gevraagd of er mensen in jouw omgeving zijn geweest die corona hebben gehad in de afgelopen periode. Of jezelf gezond bent en of er familieleden in jouw gezin zijn die wel of niet gezond zijn." Vlek twijfelt aan de betrouwbaarheid van de check. "Je moet iemand maar op zijn blauwe ogen geloven." Hij vindt dat de verantwoordelijkheid voor de handhaving niet bij de ondernemers en werknemers van de horeca kan worden neergelegd. Volgens Vlek zijn er nog voldoende uitdagingen. "Maar we zijn natuurlijk wel ontzettend blij dat de horeca weer open mag." Tekst loopt door onder video

NH Nieuws

Ook econoom Sweder van Wijnbergen is blij voor de horecasector. Volgens hem zijn de gevolgen tot nu toe desastreus geweest. "Restaurants hebben nog wel iets kunnen redden van hun inkomsten door afhaalservice of bezorgservice, maar cafés hebben die mogelijkheid niet en die zullen het nu al wel heel moeilijk hebben", vertelt hij. Maar ook de problemen voor de restaurants zijn voorlopig nog niet voorbij. Van Wijnbergen benadrukt dat de sector het vooral in de winterperiode, als het mooie weer voorbij is en mensen het liefst de activiteiten naar binnen verplaatsen, heel moeilijk gaat krijgen. "De winter betekent: als je een terras hebt, dan raak je dat kwijt. Dus het wordt echt wel een uitdaging voor de sector." Oplossing De oplossing ligt volgens Van Wijnbergen niet alleen in het blijvend aanbieden van ophaal- en bezorgservice, maar vooral in het verhogen van de prijzen. "Meer verdienen per klant." Want minder gasten betekent minder inkomsten. De consument zal dus volgens hem in de toekomst meer moeten gaan betalen. "Je jaagt er een aantal klanten door weg, maar dat moet toch omdat die afstandsregel ertoe dwingt. Daar zie ik wel een overlevingsmogelijkheid."

NH Nieuws