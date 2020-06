Kroegbaas blij om weer gasten te ontvangen, maar wil geen 'politieagent spelen'

"Moeten we op anderhalve meter leven tot er een vaccin is? Het leven is helemaal niet leuk op anderhalve meter"

De vierduizend euro aan overheidssteun die de ondernemers hebben gekregen, kunnen ze in één klap kwijtraken door een boete van hetzelfde bedrag, vertelt Brakeboer. Hij vraagt zijn gasten dan ook hun verantwoordelijkheid nemen. Er komt een bord op het terras waar dat op staat.

Op de lange termijn anderhalve meter afstand houden, daar heeft Jack ook zo zijn bedenkingen bij, zeker in de buitenlucht op een terras. "Gaan we de anderhalvemeter-regel blijven aanhouden tot er een vaccin is? Ik zeg we gaan het nu proberen en per 1 juli gooien we alles weer open. Niet grote groepen bij elkaar en niet binnen. Alles gaat desnoods buiten gebeuren", benadrukt Brakeboer. "Mensen, ga weer leven, ga elkaar knuffelen, geniet ervan. Of moeten we zeggen, we blijven de anderhalve meter-regels aanhouden tot maart volgend jaar, of langer? Het leven is helemaal niet leuk op anderhalve meter."

Ondanks dat het afwachten is hoe alles vandaag zal verlopen kijkt Brakeboer vol enthousiasme uit naar de heropening van het café dat zijn vader in 1951 is gestart. "Ik zit al zo lang in het vak maar ik ben helemaal nerveus, het lijkt wel alsof we een nieuwe tent gaan openen." Café Brakeboer heeft net als veel andere horecazaken afgelopen weken een flinke opfrisbeurt gekregen.

"We zijn er klaar voor, we vinden het weer heel leuk om gasten te ontvangen, een praatje te maken en lekker eten te verzorgen", zegt Brakeboer tevreden op zijn nieuwe terras. "We mogen extra vierkante meters pakken, dat geldt voor iedereen in Medemblik. Je kunt nu dus net zoveel gasten hebben op je terras als normaal, dat is een vergroting die je niet hoeft te betalen, wat een feest."