Zaandammer Eric Heuvel valt opnieuw in de prijzen, wint Album van het Jaar 2019

ZAANDAM - Het album De Meimoorden is de eerste samenwerking tussen Eric Heuvel en schrijver Jacques Post. Het blijkt een schot in de roos, want samen winnen ze vandaag de 'oscar' onder de stripprijzen. Het is de vierde keer dat Eric deze prijs wint en daar is hij heel blij mee: "Het was niet vanzelfsprekend dat ik hem ging winnen"

De enige echte Dutch Lucky Luke, wiens echte naam Rutger Gret is, reisde af naar Zaandam om de penning hoogstpersoonlijk langs te brengen. De officiele uitreking ging via Zoom en daarom was dit een extra verrassing voor de striptekenaar. De prijs gaat naar Eric omdat hij bijzondere verhalen maakt. "Zo'n verhaal, zo'n spannende thriller, is toch iets wat nog niet zo vaak gedaan is", vertelt Rutger.

Tekenen voor het publiek

Eric Heuvel zit niet stil, want hij is bezig met een nieuw stripboek. Prijzen winnen is voor hem nooit een uitgangspunt geweest. Eric: "Ik wil publiek bereiken en boeien met hele spannende verhalen en daarvoor zijn er voortdurend hele mooie projecten, ik ben nu bezig met Max Havelaar van Multatuli, dat is ook al een uitdaging van zichzelf."