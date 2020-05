Bermbrand zorgt voor veel rook op A7 bij Hoorn

HOORN - Een bermbrand bij Hoorn zorgt voor veel rookontwikkeling op de A7 richting Den Oever. De afrit is dicht en de brandweer is bezig de vlammen onder controle te krijgen.

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat de brandweer uit Hoorn, Zwaag en Berkhout onderweg zijn. Volgens een getuige zijn Over een gebied van honderden meters zijn 'witte pluisjes' gaan branden in de berm. Hij doelt hiermee op de pluisjes die worden veroorzaakt door met name populieren en wilgen.

Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers deze periode rekening moeten blijven houden met overlast door bermbranden. "Door het warme, droge weer stijgt de kans op bermbranden namelijk aanzienlijk."