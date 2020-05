Geslaagde inzamelingsactie Keizer Karel College voor voedselbank

Amstelveen - De voedselbank in Amstelveen is blij met de opbrengst van de inzamelingsactie door leerlingen van het Keizer Karel College. De leerlingen hebben gisteren honderd dozen met levensmiddelen en meer dan duizend euro ingezameld voor de voedselbank.

De voedselbank zit in zwaar weer . Door de coronacrisis komt nog maar weinig voedsel binnen van leveranciers en zijn er weinig vrijwilligers die dat kunnen uitdelen aan Amstelveners die het in deze tijden juist hard nodig hebben.

De Keizer Karelschool is een zogeheten UNESCO oriëntatieschool. Leerlingen worden bewust gemaakt van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De inzamelingsactie komt dan ook niet uit de lucht vallen, zegt leerling Britt van Dijk: "Dit is pas onze eerste actie. Het past erg binnen de UNESCO-gedachte van strijden tegen armoede en honger, van samen werken aan een betere wereld.”

Corona in Noord-Holland

