Vanaf vandaag kan iedereen met klachten getest worden: extreme drukte teststraat verwacht

PURMEREND - Bij de teststraten van de GGD in heel Noord-Holland wordt deze week topdrukte verwacht. Vanaf vandaag mag iedereen met milde klachten namelijk getest worden op het coronavirus. "Normaal konden we 100 testen per dag aan, nu moeten we rekening houden met 450 tot 600", aldus Annette Beerepoot, projectleider bij de teststraat Zaanstreek-Waterland.

De voorbereidingen van de testlocatie naast de brandweerkazerne Purmerend zijn succesvol afgerond. Op de zaterdag voor Pinksteren wordt vol goede moed vooruit gekeken. "Nu kunnen we echt zien hoe het zich uitbreidt, maar ook mensen gerust stellen." Tot vandaag werden alleen speciale groepen getest, maar vanwege de vele versoepelingen rondom de coronamaatregelen is testen nu voor iedereen mogelijk. "Wat wij testen is of je op dit moment corona hebt, dus niet of je het hebt gehad. Als je voldoet aan de symptomen dan mag je je laten testen."

Quote "Het heeft geen zin om je te laten checken als je de symptomen niet hebt" Annette Beerepoot - GGD Zaanstreek-Waterland

Om de verwachte drukte wat te kunnen managen is er vandaag een nationaal telefoonnummer gelanceerd. Via 0800-1202 kun je aangeven getest te willen worden, waarna je een locatie en tijdstip krijgt om je te melden. "Er wordt wel gevraagd of je symptomen van het coronavirus hebt. Het heeft geen zin om je te laten checken als je die namelijk niet hebt." Bekijk hieronder hoe de teststraat in Purmerend zich heeft voorbereid op het vernieuwde testbeleid. Tekst loopt door onder video.

Testen in onze provincie Op dit moment zijn er in Noord-Holland zes testlocaties. GGD Amsterdam laat maandag weten waar de testlocatie in de hoofdstad zal zijn. De GGD in Kennemerland is momenteel zelfs bezig met het op poten zetten van een mobiele testfaciliteit. Benieuwd waar jij je kunt laten testen? Bekijk de kaart hieronder. Raadpleeg het landelijke telefoonnummer (0800-1202) om een afspraak te maken.