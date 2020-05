'Terrastickets' van Thuishaven in Amsterdam binnen vier seconden uitverkocht

Het grote festivalterrein van Thuishaven in het Westpoortgebied is zo omgebouwd dat er op 6.500 vierkante meter zoveel mogelijk terrasplekken op gepaste afstand staan.

Normaal gesproken wordt er gedanst bij Thuishaven, maar maandag is alles anders. "We zijn gewend om tickets te verkopen voor dj's. De ene keer gaat de verkoop harder dan de andere keer. Dit is de eerste keer dat we een terrastafel online in de verkoop deden. Dat ging harden dan ooit", vertelt organisator Kasper Jorissen aan NH Radio.

Reserveren met QR-code

Ze hebben tafels voor twee en vier. Je reserveert online en dan krijg je vervolgens een QR-code. Deze scan je bij de ingang en daarna neem je plaats op het terras. Je mag maar voor een bepaalde tijd zitten. Je krijgt op je telefoon een melding als je tijd erop is. "Alles gaat via de QR-code. Ook krijg je een melding wanneer je bestelling klaar is. Deze moet je dan zelf ophalen."

De dj's staan de hele dag achter de bar. Verder is het volgens Jorissen nog allemaal een verrassing. "We zijn al weken binnen. Dit is het mooiste feest waar je naartoe kan. Zitten en een biertje drinken. Het is het hoogtepunt van deze tijd."