Amsterdammer Bruijn van Heerenveen naar NEC

NIJMEGEN - Jordy Bruijn vervolgt zijn loopbaan bij NEC. De Amsterdammer tekent een contract voor drie jaar in Nijmegen, waar hij tijdens het seizoen 2018/2019 al een half seizoen op huurbasis speelde. Bruijn komt over van SC Heerenveen.

"Ik zat in een lastige fase, met weinig speelminuten, toen ik hier afgelopen seizoen tekende", vertelt de Noord-Hollander op de clubsite van de Nijmegenaren over de beweegredenen van zijn transfer. "Dus toen ik enkele maanden terug van de interesse van NEC hoorde, wilde ik graag terugkeren om de club te helpen. De komende jaren gaan we er alles aan doen om beter te worden en de club terug te brengen naar waar het hoort, de Eredivisie."

Bruijn werd in 2016 door de Friezen opgepikt bij Ajax. In de jeugd speelde de 23-jarige middenvelder eerder voor VV Zwanenburg.