"We zouden voor vijf jaar verlengen met Under Armour"

ALKMAAR - AZ was van plan om het contract met kledingsponsor Under Armour met vijf jaar te verlengen. Het feit dat het bedrijf niet door wilde gaan met haar voetbalafdeling gooide echter roet in het eten voor de Alkmaarders, die zodoende een deal hebben gesloten met Nike.

Dat vertelde Michael Koster, commercieel directeur van AZ, zaterdag bij NH Radio Sportcafé. "Under Armour heeft ervoor gekozen om vanaf 2021 te stoppen met voetbal. Ze gaan zich voornamelijk focussen op fitness, running en golf. Dat zijn hun belangrijkste doelstellingen. Met Robert (Eenhoorn, red.) zijn we in 2018 naar Baltimore geweest, waar het hoofdkantoor is gevestigd. We zouden verlengen met vijf jaar."

"Maar internationaal is er besloten om te stoppen met voetbal", gaat Koster verder. "Daardoor zijn we uiteindelijk bij het grootste sportmerk ter wereld terecht gekomen. Om die reden zullen wij de komende vijf jaar met Nike op het shirt voetballen."