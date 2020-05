Zaanse Pinksterdrie moet blijven: "Belangrijk keerpunt in strijd tegen Spanjaarden"

ZAANDIJK - Het is een Zaanse gewoonte: vrij zijn op derde Pinksterdag. Vroeger ging men naar de Koemarkt in Purmerend om een 'bokkie' te drinken, maar tegenwoordig moeten veel mensen gewoon werken. Dit tot grote teleurstelling van Pinksterdrie, een organisatie die graag dit feest in leven wil houden.

Ondernemer Marjolein Lensink-Neijzing zet haar klanten juist in deze periode in het zonnetje. Elk jaar stuurt ze een reminder om te laten weten dat ze dicht zijn, een soort kerstcadeautje, maar dan in mei. Dit jaar stuurt ze haar zelfbedachte flipboekje op: "Ik moest stoppen omdat het tijd was om de productie te starten, anders had ik nog wel meer verhaaltjes erin willen stoppen."

Strijd tegen de Spanjaarden

"Het is een belangrijk punt geweest in de Zaanstreek omdat het één van de keerpunten is geweest in de strijd tegen de spanjaarden en dat leidde uiteindelijk tot onafhankelijk Nederland ", aldus Piet Kleij. Piet is gemeentelijk archeoloog en vindt dat deze feestdag moet blijven. Hij vertelt graag over deze dag.

Kermis in Jisp

Door het coronavirus zit een drankje in Jisp, de kermis waar elk jaar veel mensen feestvieren, er niet in. Marjolein maakt daarom een mooie wandeling langs de molens, net als de hoofdpersoon uit haar flipboek en blijft samen met Piet hopen dat derde Pinksterdag altijd zal blijven bestaan.