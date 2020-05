Lichaam van vermiste Pieter Houtekamer (47) gevonden

Een grote groep veteranen met ruim vijftig boa's, politiepaarden en speurhonden ging gisteravond in het Diemerbos nog zoeken naar de vermiste man.

Het is vooralsnog niet bekend waarom de politie juist in het Diemerbos ging zoeken. Ook is niet bekend of Houtekamer hier ook daadwerkelijk gevonden is.

Pieter werd woensdagochtend voor het laatst gezien, in zijn woning in Weesp. Sindsdien ontbrak van hem elk spoor.