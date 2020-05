PWN waarschuwt tijdens warm pinksterweekend: "Ga bewust om met water en natuur"

NOORD-HOLLAND - Het is heerlijk weer dit weekend, maar dat is een extra uitdaging voor drinkwaterbedrijf en duinbeheerder PWN. Bij warmte en droogte verbruiken we met elkaar namelijk veel meer water. Ook gaan we met zijn alle massaal de natuur in. PWN roept daarom op om "bewust om te gaan met water en natuur de komende dagen".

PWN directeur Ria Doedel: "Hierdoor kan het gebeuren dat de voorraad drinkwater tijdens piekuren sneller slinkt dan we kunnen aanvullen. Daarom vragen we onze klanten de komende dagen bewust met hun drinkwater om te gaan."

Er wordt daarom geadviseerd op warme dagen ruim voldoende water te drinken, maar niet een bad te nemen, niet te lang de kraan te laten lopenen korter te douchen. Ook de plantjes elke dag water geven is volgens PWN niet nodig: "Planten kun je sowieso beter één keer per week veel water geven, dan elke dag een beetje. Want zo 'leert' je plant om beter tegen droogte te kunnen en dieper te wortelen."

Vermijd drukte

Naast het gebruik van water zoveel mogelijk te beperken de komende dagen, is de bezoekerspiek in de natuur ook een zorg. Doedel: "Als duinbeheerder snappen wij als geen ander dat juist tijdens het aankomende pinksterweekend de behoefte extra groot is om de natuur in te trekken."

"Wij willen graag dat iedereen van de duinen kan genieten. Toch benadrukken wij dat de RIVM-maatregelen rondom corona nog steeds van kracht zijn. Onze oproep blijft dan ook: vermijd drukte en houd u aan de regels."

Het duin is mooi op verschillende momenten van de dag, dus kies er daarom volgens Doedel voor een ochtendwandeling, of een wandeling aan het eind van de middag. Doedel: "Als we elkaar en de natuur beschermen, voorkomen we de sluiting van onze natuurgebieden."