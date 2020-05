Voetafdruk van één van de eerste Heilooërs gevonden

HEILOO - Archeologen hebben vorige week een prehistorische voetafdruk van één van de eerste Heiloöers ontdekt. Dit is een unieke vondst, omdat de voetafdruk in goed bewaard is gebleven. Joris Brattinga van Archol: “Er worden wel vaker voetafdrukken gevonden, maar deze is heel oud, ongeveer 3.500 jaar. En is zeer goed bewaard gebleven”.