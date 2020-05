Vijfde autobrand deze week in Alkmaar

ALKMAAR - Voor de vijfde keer deze week stond er een auto in brand in Alkmaar. Dit keer was het raak op de Jongkindlaan voor de ingang van een flat.

Omwonenden moesten van de brandweer binnen blijven en de ramen gesloten houden. Vermoedelijk is de auto in brand gestoken.

De brandweer kwam snel ter plaatse om de brand te blussen, maar op dat moment was er al geen redden meer aan. De hele auto was vernield.

Meerdere autobranden

De politie Noord-Holland is een onderzoek gestart om te kijken of er mogelijk een verband is tussen de branden van afgelopen week: "Wij zien de overeenkomsten ook", vertelde politie woordvoerder Menno Hartenberg eerder aan NH Nieuws. De andere autobranden waren in de Fabritiusstraat, Judith Leysterstraat en op de Koningin Sophialaan.