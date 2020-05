Omstreden outletcenter Sugar City krijgt vorm: "Net een dorp op palen, maar dat is schijn"

HALFWEG - Er wordt al ruim tien jaar over gepraat, gesteggeld en gebakkeleid, maar inmiddels worden de contouren van het omstreden outlet- en winkelcentrum op het terrein van de voormalige suikerfabriek CSM in Halfweg zichtbaar. Dat blijkt uit foto's van Wiljan Becker, die met z'n collega's van Buiting Staalbouw een deel van de staalconstructie voor z'n rekening heeft genomen.

"Winkels bij Sugar City komen er", kopte NH Nieuws (destijds RTV NH) op 2 december 2009, meer dan tien jaar geleden. Hoewel middenstanders uit angst voor omzetverlies van meet af aan in verzet kwamen , mikte de ontwikkelaar toen nog op een opening in 2012 of 2013. Waarschijnlijk had niemand er rekening mee had gehouden dat het nog ruim tien jaar zou duren voordat het outletcentrum vorm zou krijgen.

Toen de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 2015 met het plan instemde, kon de bouw kon beginnen. De verwachting was toen dat The Style Outlets - zoals het centrum gaat heten - in 2017 de deuren zou openen, maar ook die planning bleek te ambitieus. Inmiddels staat de opening gepland voor komend najaar, al is nog onduidelijk of de coronacrisis voor extra vertraging zal zorgen.

200 ton staal

Wiljan Becker uit Hardenberg, die al sinds september geregeld op het terrein werkt, maakte enkele foto's van binnenuit en deelde die in de groep Je bent Zwanenburger als... . "We hebben de staalconstructie van de tweede naar de derde verdieping aangebracht", vertelt hij. "Dat was meer dan 200 ton staal."