Aalsmeers restaurant zoekt vandaag het water op: bezorgen op De Poel

AALSMEER - De tafels zijn ruimer opgezet en de laatste hand aan het interieur wordt nog gelegd. Straks om 12:00 uur gaat het vernieuwde restaurant op het surfeiland in Aalsmeer open. Omgeven door water kunnen liefhebbers hier straks weer genieten van een middagje of avond op het terras. En dat kan ook zeker als je met de boot komt!

"Ik denk dat de mensen wel blij zijn dat ze weer buiten de deur kunnen eten." Bart Heemskerk en zijn team zijn nog keihard aan het werk om de puntjes op de i te zetten voor de opening vandaag. Er moet van tevoren gereserveerd worden via de website of door een belletje te plegen.

Binnen mag On The Rock dertig gasten ontvangen, en daar daarnaast hebben ze nog een ruim terras. Bart heeft echter grootse plannen om nog verder te groeien. "We hebben plannen om het terras uit te breiden. Als het goed bevonden wordt door de gemeente zou dat op het water zijn door middel van pontons." Het is dan nog makkelijker om met de boot aan te meren en een drankje te doen. Nu kan dat al aan de naastgelegen steiger.

Bezorgen

Op Moederdag heeft het Aalsmeerse restaurant al een proef gedaan met bezorgen op het water. Hier wil de eigenaar graag mee doorgaan. "Ik denk dat bezorgen toch wel iets is voor de toekomst met alles wat er nu in de wereld gebeurt. (...) Dat willen we er wel in houden." Vanaf wanneer het mogelijk is om op je boot een maaltijd bezorgd te krijgen is nog niet duidelijk, eerst wil Bart dat alles goed verloopt op het land bij zijn restaurant.

Problemen op het water

De verwachting is dat het aankomende zomer nog drukker zal zijn op de Aalsmeerse wateren dan normaal. Veel gezinnen gaan niet op vakantie en zullen om die reden vaker in hun bootje stappen. Niet iedereen houdt zich aan de regels die op het water gelden. Er wordt vaak te hard gevaren en recreatie-eilanden op de poel worden regelmatig vernield. Daarom zullen handhavers en agenten vaker op het water te vinden zijn.

Op Facebook schrijft Politie Aalsmeer en Uithoorn: "Wat ons betreft is de tijd van waarschuwen voorbij en worden er direct boetes uitgedeeld. En die zijn niet mals."