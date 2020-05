Iets anders uit hetzelfde vaatje tappen: 'Geen bier, maar bakkersgist en ontsmettingsmiddel'

Het bedrijf KeyKeg is gespecialiseerd in recyclebare plastic vaten. Sinds kort levert het bedrijf zuilen om contactloos handen te kunnen desinfecteren. Daarin zit een vat van het bedrijf. Koppen: "De drankenhandel ligt wereldwijd stil en dan moet je wat. Dus het is mooi dat we met andere producten ook verder kunnen."

Uitvaartcentrum

Inmiddels staan in Den Helder al meerdere desinfectiezuilen bij supermarkten, bij het zwembad en sinds vandaag ook bij het uitvaartcentrum Oleahof. Uitvaartondernemer Natascha Dop is er blij: "Er komen hier zoveel mensen. Bij iedere ruimte moeten zij hun handen opnieuw desinfecteren. We hebben nu pompjes staan, maar die zijn zo leeg."

Overleven

Koppen is blij met de nieuwe markt die hij heeft aan kunnen boren. Toch hoopt hij dat de coronacrisis snel overwaait. "De crisis treft ons hard. We proberen met dit soort initiatieven te overleven, maar het zou wel heel fijn zijn als de drankenhandel weer op kan starten na 1 juni."

Desinfectie-bier?

Vooralsnog richt Keykeg zich op de desinfectiezuilen. Koppen: "Er zijn er al aan Amerika verkocht, Engeland en Noorwegen, maar ook het ECN in Petten." Zodra de handel in dranken weer op gang komt, komt er weer bier in of saké. "Of het bier straks naar desinfectiemiddel gaat smaken? Haha, nee zeker niet. Alle vaten worden versnipperd en hergebruikt voor nieuwe. 83 procent van het oude vat gaat weer in een nieuwe."