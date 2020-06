Minimolen geplaatst: herinnering aan Kolhorn als havenplaats aan Zuiderzee

KOLHORN - Een herinnering aan vroegere tijden, dat is vooral het doel van de stalen minimolen die langs de Molenkolk in Kolhorn is geplaatst. Op dezelfde plek stond namelijk ooit een strijkmolen van de Schagerkogge, die water wegpompte naar de Zuiderzee waar Kolhorn toen nog direct mee in verbinding stond.

Het valt nu bijna niet meer voor te stellen, maar dorpen als Kolhorn, Oudesluis en Nieuwesluis waren ooit havenplaatsen aan de Zuiderzee. In Kolhorn is dit nog te zien aan de oude boeten die bewaard zijn gebleven, het dorp is niet voor niets een beschermd dorpsgezicht.

Om mensen bewuster te maken van de regionale geschiedenis is door samenwerkingsverband De Kop Werkt onder meer deze stalen minimolen geplaatst. Deze moet mensen doen wijzen op de tijd dat strijkmolens in de achttiende eeuw water wegpompten naar de Zuiderzee.

De molens werden in 1738 gebouwd en de fundering van één van deze, naast autobedrijf Strijder aan de Molenkolk en de brug naar het Kolhornerbos, is opgegraven. Op deze plek is ook de minimolen geplaatst. Daar komt nog een rustplaats voor recreanten.

Vaarrecreatie

Op het veldje bij de molen wordt later nog een picknicktafel geplaatst en een informatiebord. Bezoekers kunnen straks het veldje betreden via een klaphekje. De plaatsing van deze stalen minimolen is het laatste onderdeel van het project om de vaarrecreatie in het gebied een boost te geven. Eerder zijn al camperplaatsen aangelegd bij 't Groentje, zijn de aanlegsteigers in de vaarroute van de Pishoek opgeknapt, is het Kolhornerbos voorzien van een nieuw pad en een natuurlijke speeltuin en is de trailerhelling bij 't Groentje opgeknapt.