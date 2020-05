Mirjam kan dochter Rebecca weer zien: "Ze wist niet of ze moest lachen of huilen en toen deed ze allebei"

De eerste bezoekmogelijkheid moest Mirjam aan zich laten voorbijgaan. Juist op het moment dat de zorginstelling had aangegeven dat bezoek weer mogelijk was, kreeg ze last van haar keel. "Ik ben de eerste keer niet mee geweest. Ik vond dat ik dit heel netjes moest doen want ik denk dat dit alleen maar slaagt als we ons als ouders enorm aanpassen. En dat betekent dat we alleen zonder klachten onze kinderen zien."

Bij het bezoek komen Mirjam en haar man Dick niet voorbij de brug naar de zorginstelling. De begeleiders brengen Rebecca op de fiets of in rolstoel naar de brug toe. Vervolgens nemen haar ouders het over en volgt het bezoek. Op de terugweg bellen ze en gaat het precies zo: Rebecca's begeleider neemt haar op de brug over.

De huisarts had nog erg haar best gedaan om de uitslag van de coronatest snel bij Mirjam te krijgen. "Ik werd op een avond gebeld door de huisarts en ik hoorde dat het oké was. Op dinsdag ben ik toen naar Rebecca gegaan."

Toen vader Dick bij Rebecca op zoek ging, reageerde ze luchtig: "Hé papa, wat leuk! We gaan fietsen!" Maar toen Mirjam voor het eerst kwam op die dinsdag, merkten ze wel dat ze er iets van meekrijgt wat er nu gebeurt. "Alle emoties kwamen eruit. Ze was zo emotioneel! Ze wist niet of ze moest lachen of huilen en toen deed ze allebei. Heel aangrijpend om te zien."

Beleid

De komende weken kunnen Mirjam en Dick hun dochter een keer per week bezoeken en twee keer per week beeldbellen. Ze is erg blij met de aanpak van de instelling waar haar dochter woont." "We zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben ons best gedaan om mee te denken."

Vanuit het Rijk vindt ze dat er een opener gesprek gevoerd had kunnen worden over de tegenstelling tussen veiligheid en kwaliteit van leven. "Dat het begeleiders, ouders en cliënten hun leven kan kosten als de regels versoepeld worden, moet uitgesproken worden. Dan kan je het gesprek aan gaan." Onder ouders van bewoners in een huis kan vervolgens gesproken worden over welke keuzes er worden gemaakt.

Daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor ouders. "Ouders kan je ook aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Je mag van ze verwachten dat ze voorzichtig zijn. En dat betekent niet in een drukke winkelstraat lopen of naar een feestje gaan."