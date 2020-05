Landelijke aftrap van Nationale Balkon Beweegdag in Alkmaar: "Lekker even buiten, heerlijk!"

"Ik vond het heerlijk en gezellig, vertelt een enthousiaste vrouw uit het verzorgingstehuis voor de camera van mediapartner Alkmaar Centraal.

Bij de landelijke aftrap was ambassadeur Rutmer Heerema aanwezig. Heerema is oud-fractievoorzitter voor de Alkmaarse VVD en inmiddels actief als Tweede Kamerlid met 'sport en bewegen' in zijn portefeuille: "Het is toch fantastisch, we kunnen oudere mensen helpen met bewegen, want hoe fitter je bent hoe meer je van het leven kunt genieten. Deze mensen zitten nu vooral binnen en kunnen weinig bewegen, dus komen we vandaag naar de verzorgingshuizen toe en helpen we ze met bewegen op leuke muziek."



"Ze hebben natuurlijk heel veel binnen gezeten en je ziet echt dat ze vereenzamen. Dan is dit wel echt een hele leuke bijeenkomst", besluit een medewerker van De Vleugels.