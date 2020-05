AZ-fan Réne Stoop trots op uniek Stengs-shirt

WAARLAND - Van shirtjes, vaantjes tot aan voetbalschoenen. Je kan het zo gek niet bedenken of René Stoop heeft het in zijn AZ museum. De fanatieke supporter van de Alkmaarse club heeft in de loop der jaren heel veel verzameld, maar één attribuut springt er voor hem bovenuit. "Dat knaagt aan hem, maar ook alle supporters die AZ een warm hart toedienen."

"Het is heel bizar wat wij hebben aan AZ-spullen. We hebben het van spelers, bestuursleden en andere supporters gekregen", vertelt René Stoop vanuit het museum in Waarland.

Kampioensdoek

Elke thuiswedstrijd is de Waarlander te vinden in het AZ stadion en ook bij alle Europese wedstrijden is hij aanwezig. Van Ierland tot aan Rusland, waar AZ ook speelt René Stoop is erbij. Hij heeft tijdens deze tripjes veel verzameld, maar ook van de gouden jaren zeventig en tachtig heeft hij veel spullen. Zo hangt het kampioensdoek van 1981 in zijn museum. "Deze hing aan de spelersbus na de kampioenswedstrijd Feyenoord - AZ. Er is één doek en die hangt hier in het AZ-museum in Waarland."

Stengs

We vroegen René Stoop of hij tussen al die spullen iets heeft dat hem een bijzonder gevoel geeft. En toen kwam de fan al snel met een speciaal tricot. Een blauw shirt met een afbeelding van Calvin Stengs erop. De spelers van AZ droegen dit shirt in augustus 2017 een week na de zware blessure van Stengs tegen PSV. "Wat zal zo'n jongen wel niet allemaal hebben doorstaan in die periode."