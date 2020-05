Amsterdam stelt leenfietsen beschikbaar om middelbare scholieren uit openbaar vervoer te houden

De gemeente heeft met Swapfiets een overeenkomst getroffen voor de leenfietsen. "Natuurlijk kost dat geld. Onderwijs kost ook geld, maar dit is een enorme goede investering in de toekomst van onze leerlingen in Amsterdam. En ook dit zien we als een belangrijke investering om ervoor te zorgen dat iedereen weer de kans heel om weer naar school te gaan", aldus wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs).

De leenfietsen worden in samenwerking met Swapfiets tot de zomervakantie ter beschikking gesteld. Scholen ontvangen digitale vouchers die zij zelf onder leerlingen die een leenfiets nodig hebben kunnen verspreiden. Met een vouchercode kan een leerling voor twee maanden gratis een abonnement bij Swapfiets afsluiten. Na afloop levert de leerling de fiets weer in.

Open Schoolgemeenschap Bijlmer in Zuidoost heeft 250 leenfietsen aangevraagd. "We hebben overleg gehad met de gemeente en gekeken hoe we de leerlingen naar school krijgen zonder druk op het OV te vergroten. We hebben 250 fietsen aangevraagd voor onze leerlingen en ik hoop ook echt dat dat doorgaat", zegt Maryse Knook, directeur van de school.

Het kabinet maakte op 19 mei bekend dat op 2 juni de scholen weer open gaan. De leerlingen zijn door het kabinet gevraagd om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen, of zich te laten brengen. Leerlingen die echt niet kunnen lopen, fietsen of kunnen worden gebracht, kunnen gebruik maken van de reguliere bussen, trams en metro's.