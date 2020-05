Mediators werken op afstand: "we moeten uit elkaar, laten we desnoods beeldbellen"

ZAANDAM - Mediators in Noord-Holland merken het effect van de coronacrisis. In de eerste periode meldde gescheiden vrouwen met kinderen zich, die er geen vertrouwen in hadden dat de vader zich aan de maatregelen hielden. Inmiddels krijgen ze met meer echtscheidingen te maken. Dat zegt Els de Leeuw, voorzitter van de Vereniging Mediators Noord-Holland.

Meteen toen de maatregelen werden ingevoerd, merkten De Leeuw en andere leden van de vereniging het in hun praktijk. Veel werk viel stil, maar meteen waren er vrouwen die zich meldde. "Ze waren overtuigd dat de vader van hun kinderen zich niet zo strikt aan de regels zou houden", vertelt De Leeuw. "En op zo'n moment komt ook alle onverwerkte pijn van de scheiding weer boven."

Stellen die willen scheiden, beginnen zich in deze periode te melden. "Ze geven aan dat het niet meer gaat, zeggen 'we moeten toch uit elkaar, laten we desnoods beeldbellen'."

Beeldbellen

Veel mediation vindt nu plaats via beeldbellen. Dat heeft ook voordelen, zegt De Leeuw. "Mensen laten elkaar iets beter uitpraten." Daarnaast is het makkelijker om een afspraak te maken. Het werk van de mediator wordt daardoor wel lastiger. "Nonverbaal is lastiger. Soms kijken mensen niet in de camera, maar dan blijken ze afgeleid te worden. Dat kan je niet zien vanuit een andere ruimte."

Behalve familiezaken, merkt De Leeuw ook dat er meer arbeidsbemiddeling nodig is. "Bijvoorbeeld door iemand die in een slagerij werkte en moest gaan vakkenvullen. Daar zijn ze uiteindelijk goed uitgekomen." Ook hebben veel mensen met nulurencontracten contact opgenomen omdat de baas aangaf geen werk meer te hebben. Dat gaat vaak om exit-mediation.