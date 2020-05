Texelse slachter vindt landelijke coronacheck slachthuizen 'overdreven'

TEXEL - Naar aanleiding van misstanden bij meerdere slachthuizen in het land, gaan de GGD'en alle medewerkers in die branche testen op het coronavirus. Overdreven, vindt Cor Boschma van Slachtbedrijf Texel in Oudeschild. "We werken hier in een klein ploegje."

Als NH Nieuws hem belt, heeft Boschma nog niet van het kabinetsbesluit gehoord. "Als het wordt verplicht doen we er aan mee, maar het lijkt me overdreven om nu het personeel van alle slachthuizen te gaan testen", zegt hij.

Op meerdere locaties van Nederlands grootste slachter Vion bleken de afgelopen weken tientallen medewerkers besmet met het coronavirus. Reden voor de sector om strengere protocollen op te stellen. Maar toen een dag later bij Vions slachthuis in Apeldoorn bleek dat het personeel - veelal arbeidsmigranten - opgepropt naar het werk werd gebracht, besloot de veiligheidsregio het bedrijfsterrein af te sluiten.

Behalve slachtbedrijf Texel zijn er in Noord-Holland nog twee slachthuizen te vinden. Dat zijn islamitisch slachthuis Yahklaf in Zaandam en Beemsterlants Slachtplaats de Rode Os. Verder zijn er nog drie slagers die in eigen beheer slachten: Slagerij J. Tromp in Purmerland, Slagerij De Graaf in Beverwijk en Slagerij Klaassen Bos en Zonen in Purmerend.

In zijn slachthuis in Oudeschild werken 'maximaal zes of zeven man', vertelt hij. Al zijn personeel woont op het eiland en komt op eigen gelegenheid naar het bedrijf. "Bij Vion werd het personeel met busjes naar het werk gebracht", schetst hij het verschil met de omstandigheden voor zijn eigen personeel.

Tuinbouw

Boschma vindt het bovendien 'niet fair' dat nu uitsluitend slachthuizen onder een vergrootglas liggen. "Over de tuinbouw hoor je ze niet", benoemt hij een andere branche waarin veel arbeidsmigranten werken die vaak gezamenlijk naar het werk gaan, gezamenlijk huiswaarts keren en klein gehuisvest zijn. "Dit stelt de slachterijen weer in een negatief daglicht."

Bovendien heeft de slachthuiseigenaar de nodige maatregelen genomen om te voorkomen dat het virus in z'n bedrijf om zich heen grijpt. "Om ervoor te zorgen dat we voldoende afstand van elkaar kunnen houden, gebruiken we de slachterij nu ook als snijderij. Voor het papierwerk hebben we een brievenbus gemaakt, en de keuringsdienst ontvangen we in een aparte ruimte."

'Giga-klus'

De kans dat Boschma's personeel morgen al op corona wordt getest lijkt minimaal. Omdat er in de sector 24.000 mensen werkzaam zijn kan niet iedereen tegelijk worden getest. "Het is een giga-klus", aldus minister Hugo de Jonge eerder vandaag. "Daarom doen we het risico-gericht."