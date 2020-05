Haarlem: groter deel van centrum verboden voor auto's

HAARLEM - De Botermarkt en omliggende straten in Haarlem zijn straks niet meer te bereiken met de auto. Andere straten in de Vijfhoek zijn dan alleen toegankelijk in één richting. Haarlem wil hiermee tegemoetkomen aan de bewoners van de Vijfhoek die al jaren vragen om oplossingen voor knelpunten in de wijk.