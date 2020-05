Politie zoekt vanavond naar vermiste Weesper Pieter Houtekamer (47) in Diemerbos

WEESP - De politie gaat vanavond in het Diemerbos op zoek naar de 47-jarige Weesper Pieter Houtekamer. De Weesper is sinds afgelopen woensdag vermist.

Een grote groep veteranen met ruim vijftig boa's, politiepaarden en speurhonden zoekt vanavond naar de vermiste man uit Weesp.

Pieter werd woensdagochtend voor het laatst gezien, in zijn woning in Weesp. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. De man is 1.90 meter lang, heeft grijs/zwart haar en groene ogen. Hij droeg ten tijde van zijn vermissing een lange beige broek en donkerbruine wandelschoenen.

Het is vooralsnog niet bekend waarom de politie juist in het Diemerbos gaat zoeken.

De politie vraagt mensen die meer weten over de vermissing van Pieter zich te melden via 0900-8844. Mensen die hem zien wordt gevraagd 112 te bellen.