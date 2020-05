Bijna weer naar school: conciërge van D'Ampte in Hoorn laat zien wat er verandert

HOORN - De buitenkant van Tabor College D'Ampte ziet er nog precies hetzelfde uit, maar binnen is er een grote make-over geweest. Alles is klaargemaakt zodat leerlingen aanstaande dinsdag op anderhalve meter afstand naar school kunnen.

Net als zoveel andere dingen die heel gewoon waren, is ook naar school gaan nu niet meer zoals we gewend zijn. Bij alle ingangen van het D'Ampte staat desinfectiespray klaar. Sterker nog, in het fietsenhok beginnen de anderhalvemetermaatregelen al. "Vanaf het hek is het eigenlijk meteen de anderhalvemeterwereld", vertelt conciërge Peter Mol.

Als dinsdag de leerlingen weer naar school gaan, dan is het D'Ampte daar klaar voor. Dat is op te maken uit de veranderingen in de school. Via secuur uitgestippelde looproutes gaan de leerlingen naar het lokaal. Toch zullen ze daar niet direct al hun klasgenoten tegenkomen: de ene helft van de klas krijgt 's ochtends les, de andere 's middags. Iedere klas heeft een eigen klaslokaal; het zijn vanaf nu de leraren die tussen de lessen door van lokaal veranderen.

"Het sociale is even op een laag pitje, dat is wel even lastig"

Leerlingen van deze middelbare school specialiseren zich in praktische vakken: er is een onder andere een zorgafdeling, kapsalon, restaurant en een werkplaats voor auto- en lastechniek. De praktische aard van het onderwijs vormt een extra uitdaging in de anderhalvemetermaatschappij.

Mol laat weten dat daarvoor alle hygiënemiddelen aanwezig zijn, zodat iedereen op een veilige manier kan werken. "Het is nu nog vier weken voor de zomervakantie en we hebben ook gezegd dat we gaan kijken hoe het nu gaat verlopen. Zodat we eventueel nog aanpassingen kunnen doen voor het volgende schooljaar."

Geen schouderklopje

Voor Mol zelf is afstand houden de grootste verandering. Het betekent dat hij als conciërge niet meer zomaar iemand een schouderklopje kan geven of kan terechtwijzen, omdat hij steeds die anderhalve meter in gedachten moet houden.

Dat iedereen afstand van elkaar moet houden, betekent ook dat scholen in mindere mate een sociale functie kunnen vervullen. "De anderhalve meter is het belangrijkste: dat betekent dat de kinderen nu naar school komen, alleen naar het lokaal gaan, les krijgen en weer weg gaan. Het sociale is even op een laag pitje, dat is omdat ik heel sociaal ben, wel even lastig."

Ondanks alle aanpassingen hoopt Mol dat de sfeer als vanouds is. "De leerlingen komen straks, ik kan haast niet wachten, ook al is het maar voor vier weekjes. Ik verwacht dat het nog drie à vier hele leuke weken worden voordat we de zomervakantie in gaan."