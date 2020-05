Opnieuw minderjarige met wapen aangehouden bij opname drillrap-video in Amsterdam

AMSTERDAM - Een 17-jarige Amsterdammer is gisteravond door de politie aangehouden toen hij een drillrap-videoclip opnam. De jongen had een vuurwapen bij zich.

Agenten zagen rond 19.50 uur in de omgeving van de Karperstraat in Amsterdam-Zuid acht jongeren gekleed in hoodies tussen de schuren en garages staan. Een van hen had een bivakmuts op en er was ook een cameraman bij. Uit gesprekken bleek volgens de politie dat de jongeren een drillrap-video opnamen.

Omdat er in dit soort videoclips vaak wapens voorkomen, is de groep gecontroleerd. Daarbij bleek dat de 17-jarige jongen een vuurwapen bij zich had. Het vuurwapen is in beslag genomen en de betreffende jongen aangehouden. Na onderzoek bleek het om een echt vuurwapen, een omgebouwd gasalarmpistool, te gaan.

De politie hield in maart een 18-jarige Amsterdammer aan. De man was volgens de politie ook toen betrokken bij de opname van een drill rap-video en had een groot mes bij zich.

Drillvideo's van Amsterdam tot aan Den Helder

Het fenomeen is niet nieuw en de video's staan ook al langere tijd online, maar begin dit jaar komt voor het grotere publiek naar buiten dat in Den Helder zogeheten 'drillvideo's' zijn gemaakt.

Dat er in Den-Helder drillvideo's zijn gemaakt, dreunde door tot in de Helderse politiek. ChristenUnie-raadslid Dina Polonius gaf aan bezorgd te zijn over de video's, waarin jongeren elkaar al rappend bedreigen. Polonius: "De video's worden professioneel uitgevoerd met een goede beat. Maar de achterliggende boodschap toont het kwade van het verhaal. Het is puur uitlokken van geweld dat leidt tot daden. Je moet tenslotte wel uitvoeren wat je zegt! Tot nu toe hangt het op stoerdoenerij en vechtpartijen. Wij willen voorkomen dat het uit de hand loopt."

