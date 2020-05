Hilversumse winkeliers bedanken Anne-Mieke voor steun tijdens coronacrisis

HILVERSUM - Als dank voor het feit dat ze tijdens de coronacrisis is blijven kopen bij lokale winkeliers hebben Hilversumse ondernemers vanmiddag Anne-Mieke de Bree in het zonnetje gezet. Ze kreeg een groot hart vol lokale producten.

Dat Anne-Mieke door Hilversum Marketing in het zonnetje werd gezet, was dubbel feest: ze viert vandaag ook nog eens haar vijftigste verjaardag.

Hilversum Marketing zocht de laatste weken naar dé 'local shopper' van Hilversum. Anne-Mieke werd opgegeven door haar dochter Daniëlle. "Mijn moeder is altijd op zoek naar superleuke dingen voor zichzelf, de kleinkinderen of manlief! En dit alles altijd gewoon in de winkel en zo min mogelijk online", vertelt Daniëlle.

