Heemstede trekt aan de rem: maximumsnelheid op aantal wegen omlaag

HEEMSTEDE - Vijftig kilometer per uur is volgens de gemeente Heemstede een te hoge snelheid op een aantal wegen in het dorp. Het voorstel is daar de snelheid te verlagen tot 30 kilometer per uur.

De opvallendste aanpassing moet komen op de Lanckhorstlaan, die als N201 een doorgaande route is voor veel automobilisten. Toch vindt de gemeente de 'verblijfsfunctie' voor de mensen die daar wonen belangrijker dan de 'doorstroomfunctie'. Om de inwoners een veiligere wonomgeving te geven, moet de maximumsnelheid daar omlaag naar dertig.

Deze verandering wil Heemstede ook toepassen op de Van Merlenlaan (inclusief de Camplaan en de Valkenburgerlaan ten westen van Heemsteedse Dreef), Javalaan/ Sportparklaan, Cruquiusweg, noordelijke parallelweg, Camplaan (ten oosten van de Heemsteedse Dreef, W. Denijslaan en de Broeder Josephlaan.

Nodige maatregelen

De gemeenteraad bespreekt het plan komende maand. Als de raad instemt, wil het nog niet zeggen dat de wegen meteen worden aangepast. Daar moet per weg een apart besluit over worden genomen omdat verandering van de maximumsnelheid de nodige maatregelen vergt. En dat kost geld.

Voor het verwachtingspatroon, zegt de gemeente in voorstel voor een nieuw wegcategoriseringsplan, is het goed om te realiseren dat dit vele jaren kan duren. Twintig jaar geleden werd besloten 30 kilometer per uur-gebieden in Heemstede aan te wijzen. Het duurde achttien jaar voordat al deze zones daadwerkelijk in gebruik waren.