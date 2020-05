Plan terugkeer millieustraat Waterland in de prullenbak

WATERLAND - Ruim 2100 mensen hebben een petitie ondertekend om de millieustraat terug te krijgen in Waterland. Gisteren werd een motie in de raad besproken maar de meerderheid van de partijen wilde er niets van weten.

Het was al van te voren duidelijk dat het plan niet door zou gaan, denkt initiatiefnemer Mario Hoogendoorn. "Het is voor al heel erg jammer voor alle mensen die het hebben ondertekend."

De millieustraat - een soort afvalscheidingsstation waar je afvalt brengt dat niet thuis wordt opgehaald - in Monnickendam is al sinds vorig jaar weg uit de stad. Buurgemeente Purmerend neemt nu het grofvuil in maar daar staan vaak wachtrijen van een uur. Vandaar dat Hoogendoorn de petitie starte.