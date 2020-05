Weer een slachtoffer: "Praktisch iedere otter die Noord-Holland intrekt, wordt doodgereden"

VOLENDAM - Het was een mannetje, de otter die begin mei is doodgereden op de N247 bij Volendam. Op zoek naar een nieuw territorium in Noord-Holland probeerde het dier de Purmerboezem te bereiken, maar helaas. Vorige week was een otter bij het Naardemeer de klos. NH Natuur ging met Michael Baars op pad, die coördinator otters is van de Zoogdiervereniging.

De handschoentjes gaan aan als Michael de otter uit zijn auto haalt. Het is een ander dier dan dat langs de N247 werd doodgereden. "Dat dier was helemaal tot moes", zegt Michael. Deze otter is ergens anders aan zijn eind gekomen." Het is een mannetje van ongeveer anderhalve meter lang en zo'n twaalf kilo zwaar. "Doodzonde toch dat het hier het loodje legt?"

Otters rukken op. In de Loosdrechtse en Ankeveens plassen vinden zij een ideaal leefgebied. Net als in het Naardermeer. "Otters leven van vis. Maar ook jongen eenden en ganzen lusten ze wel. Of rivierkreeftjes. "Michael houdt in onze provicie bij waar otters zijn gezien. "Met de verbetering van de waterkwaliteit en de aanleg van moerasgebieden wordt het voor otters hier steeds aantrekelijker. " Helaas wordt Michael er ook bij gehaald als ergens een dode otter wordt gevonden. "We moeten vaststellen dat praktisch iedere otter die verder Noord-Holland intrekt, vroeg of laat wordt doodgereden."

Het intens drukke verkeersnetwerk is daar debet aan. "Otters verplaatsen zich over land naar nieuwe gebieden om zich te kunnen vestigen. Ieder otterpaar heeft een eigen territorium, dus jonge otters gaan op zoek naar een eigen huis. Op die manier hebben ongeveer 300 otters inmiddels hun plek gevonmden. Als ze in het donker op zoek gaan naar een eigen stek sneuvelen ze helaas vaak."

