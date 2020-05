Nederlands laatste baggermolen wordt uit het water getakeld voor restauratie

MEDEMBLIK - Het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik haalt donderdag 4 juni de laatste kolengestookte emmerbaggermolen in Nederland uit het water. Dit doen zij om deze te restaureren. "Dit is het moment waar we naar uitgekeken hebben", vertelt John Kalkman, vrijwilliger vanaf het eerste uur bij de baggermolen in Medemblik.

De Vooruit, zoals de baggermolen heet, is sinds 2005 een van de grootste attracties van het Stoommachinemuseum. De restauratie van de Vooruit begon eveneens in die tijd, nadat de baggermolen naar het Stoommachinemuseum was overgebracht ging een groep vrijwilligers aan de slag ging met de restauratie.

"Al vijftien jaar werken we hier met een vaste ploeg aan ", zegt Kalkman. "Onze laatste klus was het vervangen van de vlampijpen van de stoomketel. Hiermee bespaarden we het museum duizenden euro's. Het is hoog tijd dat de scheepshuid nu onder handen wordt genomen. Dat redden we zelf niet."

Het afgelopen jaar slaagde de eigenaar van de Vooruit, Stichting Collectie Kees Jongert, erin om voldoende fondsen bij elkaar te werven om de baggermolen verder te kunnen restaureren. Naast de scheepshuid worden ook enkele baggeremmers gerestaureerd.

Verslag om het mee te maken

Door twee kranen wordt de baggermolen donderdag tussen 10.00 uur en 11.00 uur uit het water getakeld en op het droge gezet. Dit had een groot spektakel moeten worden, maar is door corona niet mogelijk. Het museum mag namelijk pas vanaf 12.00 uur open, en per uur zijn 30 bezoekers toegestaan.

Van het uit het water takelen van de Vooruit wordt een filmverslag gemaakt, die het Nederlands Stoommachinemuseum op het eigen website en social media zet.