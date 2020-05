Gemeente Alkmaar stelt tien miljoen euro beschikbaar voor nieuw dak AZ

ALKMAAR - AZ krijgt voor de bouw van het nieuwe dak tien miljoen euro van de gemeente Alkmaar. Het bedrag zal worden uitgekeerd in de vorm van een lening of een garantie. De Alkmaarders maakten vorige week bekend dat er een akkoord was bereikt met de aannemer.

Dutchphoto/ANP

Robert Eenhoorn reageert verheugd op de website van de club. "Geweldig dat de gemeente ons in deze turbulente tijd op deze manier wil ondersteunen", aldus de algemeen directeur van de Alkmaarders. "Door de bouw van het nieuwe dak zetten we als club een grote stap vooruit. We kunnen onze fans en zakelijke relaties straks weer een veilig, modern en comfortabel onderkomen bieden. De uitstraling van ons nieuwe stadion past bij een mooie stad als Alkmaar."

"Met het instorten van het dak en de Corona-crisis krijgt AZ nu twee stevige tegenvallers te verwerken", licht Pieter Dijkman, projectwethouder van de gemeente Alkmaar, toe. "Als wij kunnen bijdragen aan een mooi en veilig stadion voor de vele voetballiefhebbers en daarmee ook aan de toekomst van AZ, dan vind ik dat we daar voor moeten gaan."